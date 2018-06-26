В Кишиневе проходит акция протеста

26.06.2018 09:25



Около кишиневской мэрии проходит митинг, участники которого поддерживают Андрея Нэстасе и протестуют против решения суда по поводу окончательных итогов выборов главы города, передает РИА Новости.

Напомним, что досрочные выборы градоначальника проходили в два этапа, третьего июня прошел второй тур. Согласно информации, предоставленной местным ЦИК, победил кандидат от партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, который набрал 52,57% голосов. Но 25 июня Высшая судебная палата решила признать итоги выборов недействительными.