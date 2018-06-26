В Австрии завили о недовольстве антироссийскими санкциями

26.06.2018 09:03



Представители австрийского бизнеса выражают свое недовольство по поводу антироссийских санкций. Как передает РИА Новости, соответствующая статья появилась в издании Oberösterreichische Nachrichten. В публикации говорится о том, что местной промышленности подобные ограничения наносят большой ущерб, резко сокращаются продажи и так далее. В итоге некоторым компаниям приходится искать так называемые «обходные пути».