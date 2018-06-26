Скворцова: повышение пенсионного возраста – это залог молодости

26.06.2018 08:35



Российское правительство, которое предлагает изменить параметры пенсионного возраста, учитывает сегодняшние данные, которые свидетельствуют о том, что представители старшего поколения, которые работают, «моложе» тех, кто решил прекратить трудовую деятельность. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступила глава Минздрава Вероника Скворцова. Она убеждена, что сегодняшних 55-летнюю женщину и 60-летнего мужчину «рано списывать с точки зрения их активности».