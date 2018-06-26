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ИЗМИР

В результате сильного ливня в южнокорейском аэропорту Кимпхо столкнулись 2 самолета

26.06.2018 07:26
В результате сильного ливня в южнокорейском аэропорту Кимпхо столкнулись 2 самолета

В Южной Корее в аэропорту Кимпхо столкнулись 2 самолета. В результате происшествия у самолета авиакомпании Asian Airlines повреждено крыло, а у авиалайнера компании Air Korean – хвост. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на информацию южнокорейского агентства «Ренхап».

Отмечается, что при столкновении самолетов никто не пострадал, поскольку пассажиров на борту обоих воздушных суден не было.

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