В результате сильного ливня в южнокорейском аэропорту Кимпхо столкнулись 2 самолета

26.06.2018 07:26



В Южной Корее в аэропорту Кимпхо столкнулись 2 самолета. В результате происшествия у самолета авиакомпании Asian Airlines повреждено крыло, а у авиалайнера компании Air Korean – хвост. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на информацию южнокорейского агентства «Ренхап».

Отмечается, что при столкновении самолетов никто не пострадал, поскольку пассажиров на борту обоих воздушных суден не было.