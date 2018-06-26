Премьер-министр РФ проведет совещание по развитию экономики и социальной сферы

26.06.2018 06:03



Как сообщила пресс-служба российского правительства, премьер-министр России Дмитрий Медведев 26 июня проведет совещание по вопросам социально-экономического развития. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время главной задачей нового правительства является выполнение нового майского указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».