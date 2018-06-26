Сегодня состоится вторая встреча муниципальных депутатов с кандидатами на должность мэра Москвы

26.06.2018 05:37



4 июня начался прием документов для выдвижения кандидатов на выборы мэра Москвы. 26 июня в помещении совета муниципальных образований Москвы 19:00 состоится вторая встреча депутатов городского самоуправления с кандидатами на должность мэра столицы с целью ознакомления с их предвыборными платформами. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первой встречи принимали участие 173 муниципальных депутата и 10 кандидатов. По итогам заседания лидерами по количеству собранных подписей стали глава Таганского района Илья Свиридов и российский журналист Антон Красовский.