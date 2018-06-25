Сборные Испании и Марокко сыграли со счетом 2:2

25.06.2018 23:27



Ничьей завершился матч между сборными Марокко и Испанией, пишет ТАСС. Халид Бутаиб, нападающий Марокко открывает счет на 14 минуте матча. И почти сразу, на 19 минуте полузащитник Испании Андрес Иньеста сравнивает счет. Второй гол в ворота испанской сборной на 81 минуте забивает марокканский нападающий Юссеф эн-Несири. И только после добавленного времени испанскому нападающему Яго Аспасу удается сравнять счет. Сборная Испании выходит в плей-офф.