В Госдуме предлагают смягчить наказание за репосты в соцсетях

25.06.2018 21:15



Депутаты Государственной думы РФ предлагают смягчить ответственность за репосты в социальных сетях, которые возбуждают вражду и ненависть, пишет Интерфакс. Так, депутат КПРФ Сергей Шаргунов и председатель партии "Родина" Алексей Журавлев предлагают заменить уголовную ответственность за данное правонарушение, которая предусматривает арест сроком до 5 лет, на административную, включающую штрафы от 10 до 20 тыс. рублей, общественные работы до 100 часов или арест до 15 суток.