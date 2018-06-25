Древний диагноз: в египетских погребениях найдены мумии со следами рака

25.06.2018 20:13



Археологи обнаружили шесть случаев рака, изучая тела древних египетских мумий, давно похороненных в Дахлехском оазисе. Находки включают малыша с лейкемией, мумифицированного человека в возрасте 50 лет с ректальным раком и людей с раком, возможно вызванным вирусом папилломы человека, пишет LifeScience.

Исследователи обнаружили эти случаи рака, изучая останки 1087 древних египетских мумий, погребенных от 3000 до 1500 лет назад. Ученые подсчитали, что риск заболевания в древнем оазисе Дахлеха составлял примерно 5 человек на 1000, по сравнению с 50% в современных западных обществах. Таким образом, риск развития рака в сегодняшних западных обществах в 100 раз больше, чем в древнем Дахлехе.

Тем не менее, некоторые люди, живущие в Дахлехе, могли бы умереть от рака без каких-либо следов, оставленных в их останках, и что люди в древнем мире, как правило, имеют более короткие жизненные промежутки, чем люди сегодня , Однако, даже учитывая эти факторы, исследователи полагают, что риск развития рака в Древнем Египте был значительно ниже, чем в современных обществах.