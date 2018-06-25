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Италия запрещает спасать тонущие суда с мигрантами в Средеземном море

25.06.2018 18:10
Италия запрещает спасать тонущие суда с мигрантами в Средеземном море

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что суда перевозящие мигрантов не будут причаливать в итальянских портах, пишет Интерфакс. По его словам, гуманитарные организации, которые помогают спасать мигрантов в Средеземном море, в первую очередь, помогают торговцам людьми, занимающимся незаконными перевозками. Он подчеркнул, что власти Италии запрещают спасать суда с мигрантами, терпящие бедствие в территориальных водах Ливии. Это дело ливийских властей.

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