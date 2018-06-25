Президент предоставил гражданство России украинке, пострадавшей в Сирии

25.06.2018 17:01



Ирина Баракат, которая пострадала во время обстрела в Алеппо, получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России, пишет РБК. Уроженка Украины Баракат получила гражданство после того, как она обратилась к Владимиру Путину во время "Прямой линии" 7 июля с просьбой о помощи. Также, она просила о возможности увидеться с детьми и мужем, являющимися сирийскими гражданами.