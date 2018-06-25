Дмитрий Песков призывает не сгущать краски вокруг пенсионной реформы

25.06.2018 15:44



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз подтвердил, что Владимир Путин не принимает участия в обсуждениях повышения пенсионного возраста в России, пишет РИА Новости. По его словам, это социально значимая тема, которую необходимо всесторонне обсуждать и которая подлежит детальному разъяснению. Пресс-секретарь призывает "не сгущать краски" вокруг данной темы.