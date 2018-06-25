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Сенаторы США не смогут встретиться с Валентиной Матвиенко

25.06.2018 14:50
Сенаторы США не смогут встретиться с Валентиной Матвиенко

Сенаторы США, которые в ближайшие дни посетят Россию, не смогут встретиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, так как во время их визита в Москву она будет находиться в зарубежной поездке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. По его словам, американские сенаторы проинформированы об этом. Ответ от них пока не получен.

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