Сборную Германии могут наказать за оскорбление команды Швеции

25.06.2018 14:18



Непристойное поведение германской делегации по отношению к игрокам сборной Швеции заметили в ФИФА (Международная федерация футбола). В данный момент проходит расследование против представителя пресс-службы команды Германии Ули Фойгте и менеджера сборной по логистике Георга Бехлау, слишком эмоционально отреагировавших на победу.

Как рассказал главный тренер Швеции Янне Андерссон, после того, как Германия забила победный гол в ворота его команды (2:1), со стороны тренерского штаба последовали неприличные оскорбительные жесты в адрес его команды. Кроме этого, его подопечных стали толкать.