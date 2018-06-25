Экс-губернатор Никита Белых этапирован в колонию

25.06.2018 12:00



Бывший глава Кировской области Никита Белых был этапирован к месту, где он будет отбывать наказание, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, озвученное секретарем Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иваном Мельниковым. Он также сообщил, что перед отправкой состояние здоровья Белых оценил врач СИЗО. В какую именно колонию был отправлен экс-губернатор, не сообщается.