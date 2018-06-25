Дональд Трамп призвал все страны избавиться от «искусственных» торговых барьеров и пошлин

25.06.2018 11:16



Американский президент выступил с предупреждением ввести дополнительные ограничения против тех государств, кто не избавится от торговых барьеров и пошлин, передает РИА Новости. Трамп подчеркнул, что США настаивают на том, чтобы другие страны убрали «искусственные торговые барьеры и пошлины на товары». В противном случае, как заявил президент, они столкнутся «с большими, чем просто ответными, мерами со стороны США».