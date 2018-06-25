Армия Сирии отразила атаку боевиков при поддержке ССА и ВКС РФ

25.06.2018 10:48



Сирийские войска при поддержке формирований «Сирийской свободной армии» (ССА) и ВКС РФ, смогли отразить атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России группировка) в южной зоне деэскалации, передает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон. В сообщении говорится, что боевики пытались напасть на населенные пункты, которые решили перейти «на сторону законного правительства».