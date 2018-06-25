Марио Фернандес: я исполнил свою мечту в футболке сборной России

25.06.2018 09:03



Футболист российской сборной Марио Фернандес рассказал о том своем выступлении в составе команды, сообщают «Известия». По словам защитника, это был его выбор, который поддержали семья и близкие. Как рассказал Фернандес, у него была мечта – выступить на футбольном чемпионате мира, и он ее смог осуществить футболке национальной сборной России. По словам игрока, РФС открыл ему двери, которые, вероятно «были бы закрыты в родной Бразилии».