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ИЗМИР

Марио Фернандес: я исполнил свою мечту в футболке сборной России

25.06.2018 09:03
Марио Фернандес: я исполнил свою мечту в футболке сборной России

Футболист российской сборной Марио Фернандес рассказал о том своем выступлении в составе команды, сообщают «Известия». По словам защитника, это был его выбор, который поддержали семья и близкие. Как рассказал Фернандес, у него была мечта – выступить на футбольном чемпионате мира, и он ее смог осуществить футболке национальной сборной России. По словам игрока, РФС открыл ему двери, которые, вероятно «были бы закрыты в родной Бразилии». 

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