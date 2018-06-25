Объем программы по субсидированию авиаперевозок могут увеличить на 20% в пользу ДФО

25.06.2018 06:34



Субсидии авиаперевозок могут быть увеличены на 20% (на 700 млн рублей) и перераспредлены в пользу Дальнего Востока, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, в результате роста цен из-за подорожания горюче-смазочных материалов, возник дефицит льготных билетов в ДФО, поэтому Минтранс предложил увеличить объем субсидирования авиаперевозок в пользу региона.