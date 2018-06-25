Под Псковом на кладбище появились «совсем свежие» могилы десантников

25.06.2018 06:09



На кладбище «Крестовское» и в деревне Выбуты под Псковом, где четыре года назад были захоронены десантники, погибшие при невыясненных обстоятельствах, появились свежие могилы. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на информацию «Новой газеты».

Расследованием гибели захороненных военнослужащих в 2014 году занимался журналист Лев Шлосберг, который предположил, что все солдаты принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе против правительственных войск Украины.

Отмечается, что в настоящее время вместо безымянных крестов на могилах десантников появились новые обелиски из черного гранита с гравировкой, установку которых оплатило Министерство обороны.