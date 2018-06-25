Истребители России Су-34 названы лучшими в мире

25.06.2018 03:35



Американский журнал Military Watch назвал истребители России Су-34, которые базируются в Сирии, лучшими ударными истребителями в мире. Об этом сообщает «Газета.RU».

По данным журнала, Су-34 вооружен управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 км и соперничает с истребителями США четвертого поколения F-15 и китайскими много целевыми истребителями J-16.