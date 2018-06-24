НЛО устроили световое представление в столице Англии

24.06.2018 20:54



Фото: sickchirpse.com

Множество НЛО в ночном небе устроили для жителей британской столицы настоящее световое шоу, шокировавшее очевидцев. Видео было размещено в Сети и вызвало массу обсуждений, пишет vistanews.ru.

Сообщается, что 21 июня 2018 г. в юго-восточной части Лондона (в районе Темсмид) местные жители в ночном небе наблюдали множество неопознанных летающих объектов. Как рассказали очевидцы, НЛО необычно ярко светились и устроили целое световое шоу. Как сообщает vladtime.ru, очевидцы столь необычного зрелища, рассказали о том, что загадочные объекты выполнили необычные фигуры в небе, а потом будто бы растворились в воздухе.