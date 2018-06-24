НЛО устроили световое представление в столице Англии
Фото: sickchirpse.com
Множество НЛО в ночном небе устроили для жителей британской столицы настоящее световое шоу, шокировавшее очевидцев. Видео было размещено в Сети и вызвало массу обсуждений, пишет vistanews.ru.
Сообщается, что 21 июня 2018 г. в юго-восточной части Лондона (в районе Темсмид) местные жители в ночном небе наблюдали множество неопознанных летающих объектов. Как рассказали очевидцы, НЛО необычно ярко светились и устроили целое световое шоу. Как сообщает vladtime.ru, очевидцы столь необычного зрелища, рассказали о том, что загадочные объекты выполнили необычные фигуры в небе, а потом будто бы растворились в воздухе.
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