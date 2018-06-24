Бластер Хана Соло из "Звездных войн" был продан на аукционе за $550 тысяч

24.06.2018 18:57



Фото: theverge.com

Оригинальный бластер, который на съёмках кинофильма "Звёздные войны" использовал актёр Харрисон Форд (исполнил роль Хана Соло) был продан на аукционе в Соединенных Штатах. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома Julien’s Auctions, передает RT.

В сообщении, размещенном аукционным домом в Twitter, говорится о том, что настоящий бластер Хана Соло из фильма "Звёздные войны: Возвращение джедая" был продан за 550 тысяч долларов.