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В Москве зафиксирован новый температурный рекорд

24.06.2018 17:32
В Москве зафиксирован новый температурный рекорд

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Рекордная температура в 33 градуса по Цельсию была зафиксирована в столице 23 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра РФ Марину Макарову. Синоптик сообщила о том, что на юге и востоке столицы 23 июня воздух прогрелся до 33 градусов.
Она также добавила, что в среднем температура в московском регионе варьировалась от 28 до 33 градусов и что средняя суточная температура превысила климатическую норму почти на 5 градусов.

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