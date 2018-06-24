Депутат Госдумы сообщил украинской писательнице недостоверность ее заявлений о названии России

24.06.2018 04:57



Ранее детская украинская писательница Лариса Ницой заявила, что именно украинцы являются настоящими русскими, а название «Русь» у Украины украл еще сам Петр I. Депутат Госдумы Леонид Калашников раскритиковал ее высказывания и сообщил, что Киев был украден у Руси, поскольку вся территория Россия включая Украину, раньше называлась Киевской Русью. Об этом сообщает РИА «Новости», цитируя парламентария.