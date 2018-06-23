Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

23.06.2018 17:34



Сегодня вопрос об увеличении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки рассматривался в Вене на встрече всех 24 стран ОПЕК+. С предложением нарастить нефтедобычу участники заседания согласились. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию министра углеводородов Эквадора Карлоса Переса.

Уточняется, что не все страны смогут обеспечить соответствующий рост, поэтому реальное увеличение добычи будет меньше 1 млн баррелей. Среди стран, которые имеют возможность нарастить добычу, - Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Оман, и Кувейт.