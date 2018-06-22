Ученые обнаружили еще один вирус, который может убить человека

22.06.2018 21:11



Вирус Keystone был обнаружен у комаров в 1964 году. За эти годы он был замечен у разных видов животных, обитающих во влажных влажных районах, расположенных вдоль южной части США. Но сам вирус никогда не был обнаружен у людей, и он никогда не связывался с болезнью, пишет GIZMODO.

Это изменилось в августе 2016 года, когда 16-летний мальчик посетил клинику неотложной помощи в Северной Центральной Флориде. У него была неприятная сыпь и высокая температура. Поскольку вирус Зика быстро распространился по всей Южной Америке и уже был обнаружен у местных комаров Флориды, образцы лабораторных образцов мальчика были отправлены в Институт развивающихся патогенов в Университете Флориды. Но он оказался отрицательным для Зики и других связанных с ним вирусов.

«Мы не могли определить, что происходит», - сказал директор Института Дж. Гленн Моррис. «Мы проверили это со всеми стандартными подходами, и буквально потребовалось полтора года, чтобы понять, что это за вирус».

Предполагается, что Keystone в основном распространен комаром Aedes Atlanticus , который также может распространять вирус Западного Нила, наиболее распространенную болезнь, передаваемую комарами в США.