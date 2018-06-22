План ЕС по пресечению кризиса мигрантов провалится, прежде чем он начнется

22.06.2018 20:28



Европейская комиссия объявила о планах создания центров отбора мигрантов на африканской земле, чтобы попытаться сократить число людей, совершающих опасное путешествие по Средиземному морю в Европу. Но европейский комиссар по миграции Митти Димитрий признал, что Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Нигер и Тунис не консультировались по поводу планов и что никаких официальных предложений не было согласовано с ними, пишет Express.

Посол Туниса в ЕС Тахар Шериф сказал: «Это предложение было поставлено главе нашего правительства несколько месяцев назад во время визита в Германию, его также попросила об этом Италия, и ответ ясен: нет!»

Депутаты Европарламента пытались найти что-то, чтобы спасти канцлера Германии Ангелу Меркель, поскольку она пытается противостоять восстанию против ее руководства из-за ее иммиграционной политики. Ранее, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер дал канцлеру двухнедельный срок для решения кризиса мигрантов в стране. Он ведет более жесткую линию, желая отправить мигрантов на границу, нарушив правила ЕС.