ГА ООН поддержала резолюцию Молдавии о выводе российских войск с территории страны

22.06.2018 20:12



Проект резолюции Молдавии о выводе российских вооруженных сил из Приднестровья был одобрен Генеральной ассамблеей ООН, пишет RT. За исполнение документа проголосовали 64 страны, 14 стран высказались против принятия резолюции, а еще 83 - воздержались. Ранее, президент Республики Молдова Игорь Додон не однократно заявлял, что все разговоры о выводе российских миротворческих войск с территории страны являются безрезультатными.