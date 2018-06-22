Бышовец рассказал, почему сборная Аргентины провалилась на ЧМ-2018

22.06.2018 20:05



Экс-главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказался по поводу провала аргентинской сборной. В разговоре с Интерфаксом он пояснил, что игра, которая строится на одном футболисте, практически обречена на провал. Что касается главной звезды сборной Лео Месси, то, как считает Быщовец, в сегодняшнем состоянии этот игрок «ничего не может». «Что сделали хорваты – сумели разрушить доставку мяча к Лионелю и другим нападающим, обесточили этот поток», - объяснил эксперт.

Напомним, что Аргентина за два матча группового этапа смогла набрать только одно очко, сыграв первую игру с Исландией (1:1) и проиграв вторую Хорватии (0:3).