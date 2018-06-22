РФС: призывы проверить футболистов сборной России на допинг – это «обычная злоба»

22.06.2018 19:34



В РФС (Российский футбольный союз) заявили, что требования проверить игроков национальной сборной России – это «обычная злоба», о чем в разговоре с РБК заявил президент РФС Вячеслав Колосков.

Напомним, что проверить российских футболистов потребовал глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт.

По словам Колоскова, подобные требования связаны с успешным проведением Чемпионата мира. Глава РФС также отметил, что о российском мундиале пишут много хорошего, в том числе и американские СМИ. «Это все их раздражает. Ни ФИФА, ни ВАДА на это внимания не обратят», — считает Колосков.