Сотни тысяч мирных жителей в Йемене подвергаются серьезному риску

22.06.2018 19:27



Через неделю после начала боевых действий в портовом городе Ходейда в Йемене сотни тысяч мирных жителей по-прежнему подвергаются серьезному риску, пишет RelifeWeb.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией», - сказала Лиз Гранде, координатор гуманитарной помощи Йемена. «Еще до начала боевых действий условия в Ходейде были одними из худших в стране».

Двадцать пять процентов детей в Ходейде страдают от острого недоедания. Также, город Ходейда был одним из эпицентров прошлогодней вспышки холеры, одной из худших в современной истории.

Организация Объединенных Наций считает Йемен самым худшим гуманитарным кризисом в мире и призвала все стороны в конфликте сделать все возможное для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, включая порт Ходейда, который является основным отправным пунктом для гуманитарной помощи в стране.