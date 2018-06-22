США требуют проверить на допинг футболистов сборной России

22.06.2018 19:10



Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт обратился в ФИФА с требованием – проверить на допинг футболистов сборной России, которая одержала уверенные победы в первых матчах группового этапа ЧМ-2018, передает «Новая газета» со ссылкой на The Telegraph.

Тайгарт заявил прямым текстом: «Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов». Он убежден, что допинговую проверку необходимо провести для того, чтобы «защитить доверие общественности к честности чемпионата мира».​