Американца, который приехал в Санкт-Петербург на ЧМ-2018, забрали в психбольницу
22.06.2018 18:44
Американскому болельщику, который приехал в Петербург на матчи ЧМ-2018, понадобилась принудительная госпитализация в психиатрическую больницу, передает Фонтанка.ру. Как сообщает издание, 39-летний гражданин США был агрессивным, и не слышал просьбы врачей успокоиться. В итоге медики были вынуждены забрать его в принудительном порядке. Отец американца, который был рядом с ним, не возражал.
Напомним, что национальная команда США не успела преодолеть квалификацию и пройти в финальную часть ЧМ-2018.
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