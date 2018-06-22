Американца, который приехал в Санкт-Петербург на ЧМ-2018, забрали в психбольницу

22.06.2018 18:44



Американскому болельщику, который приехал в Петербург на матчи ЧМ-2018, понадобилась принудительная госпитализация в психиатрическую больницу, передает Фонтанка.ру. Как сообщает издание, 39-летний гражданин США был агрессивным, и не слышал просьбы врачей успокоиться. В итоге медики были вынуждены забрать его в принудительном порядке. Отец американца, который был рядом с ним, не возражал.

Напомним, что национальная команда США не успела преодолеть квалификацию и пройти в финальную часть ЧМ-2018.