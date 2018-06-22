Артем Дзюба: сначала сборную не воспринимали всерьез, а сейчас говорят о финале

22.06.2018 18:32



Футболист национальной сборной России Артем Дзюба, который успел отметиться голами в ворота соперника на текущем мундиале, дал комментарий по поводу заявления, которое ранее сделал экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс. Испанец заявил, что российские и испанские футболисты могли бы сыграть финальный матч ЧМ-2018.

По словам нападающего, изначально никто не воспринимал российскую сборную серьезно, но сегодня уже идут разговоры о финале. «Мы идем шаг за шагом. Многие говорили, что наша цель – занять первое место в группе», - написал Дзюба на своей странице в социальной сети. По словам футболиста, дальше команда бы хотела «попасть на Португалию». «… Нам хотелось бы, чтобы эта сказка продолжалась как можно дольше», — написал игрок.