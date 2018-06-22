«Анжи» будет выступать вместо выбывшего «Амкара» в сезоне-2018/19
22.06.2018 18:19
Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) станет участником российской Премьер-Лиги на следующий сезон, передает championat.com со ссылкой на телеграм-канал журналиста Василия Конова. Решение об этом приняли сегодня во время собрания клубов РФПЛ в российской столице.
Напомним, что ФК «Амкар» покинул ПЛ после того, как руководство клуба не смогло предоставить соответствующие финансовые гарантии, позволяющие принять участие в чемпионате. Как следствие – пермский футбольный клуб закрылся.
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