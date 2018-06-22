Глава ЛНР назвал приговор «трибунала» Порошенко справедливым

22.06.2018 17:43



Глава ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал решение Украинского народного трибунала, созданного инициативной группой жителей ДНР и ЛНР в марте 2018 года, пишет РБК. Пасечник назвал это решение справедливым и подчеркнул, что виновные должны понести наказание.

Ранее, трибунал вынес приговор президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, главе МВД Арсену Авакову и некоторым другим чиновникам страны, о пожизненном заключении и конфискации имущества. Власти Украины обвиняются в геноциде народа Донбасса, развязывании и пропаганде войны, блокаде и других преступлениях.