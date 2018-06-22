Подписка на каналы популярных блогеров на YouTube станет платной

22.06.2018 17:26



Руководство видеохостинга YouTube объявило о намерении ввести платную подписку на каналы известных блогеров, у которых более 100 тыс. подписчиков, пишет газета Известия. Данная категория блогеров сможет создавать фан-клубы, членство в которых будет стоить чуть менее $5. Это поможет блогерам получить дополнительных доход, а также, по мнению самих блогеров, значительно сократит количество оскорблений.