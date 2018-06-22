Минобороны опубликовало рассекреченные документы о начале ВОВ

22.06.2018 16:35



На официальном сайте Министерства обороны РФ появились рассекреченные документы о первых сражениях Великой Отечественной войны, пишет РБК. Цифровые копии документов включают указы, директивы и приказы руководства СССР и народного комиссариата обороны СССР, приказы и распоряжения военных командиров, наградные документы и т.д. По мнению Минобороны, опубликование секретных документов поможет пролить свет на ложные мифы о ВОВ и предотвратить попытки фальсификации истории