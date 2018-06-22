Болельщик из Аргентины, оскорбивший россиянку, принес публичные извинения
22.06.2018 16:23
Аргентинец Нестор Фернадо Пенови, который оскорбил россиянку на одном из матчей мундиаля, принес публичные извинения в интервью аргентинским СМИ, пишет РИА Новости. Ранее, в сети было опубликовано видео, на котором девушка не знающая испанского языка, повторяет за Пенови непристойные фразы. Решением министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, Пенови было запрещено посещать матчи Чемпионата мира
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