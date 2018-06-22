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ИЗМИР

Диего Марадона встал на защиту Лионеля Месси после матча Аргентины с Хорватией

22.06.2018 15:26
Диего Марадона встал на защиту Лионеля Месси после матча Аргентины с Хорватией

Кубок мира 2018 года быстро разворачивается в личный кошмар для Лионеля Месси. 30-летний форвард, которого многие фанаты футбола считают величайшим игроком всех времен, пережил два чрезвычайно сложных групповых матча в составе сборной Аргентины, пишет GiveMeSport. Сейчас задают вопросы о Месси, и действительно ли он может быть назван самым великим за все время после непростых выступлений на самой большой сцене мирового футбола. 

Тем не менее, Диего Марадона - человек, который вдохновил Аргентину, победившую во время чемпионата мира в 1986 году, и повсеместно считается одним из величайших великих людей - встал на защиту Месси после поражения от Хорватии. По словам журналиста Хуана Аранго, Марадона сказал журналистам после матча: 

"Когда я играл и имел плохую игру ... Вальдано или Бурручага появлялись у меня за спиной. У Месси никого нет. Это все само по себе". 

Действительно, Марадона развеял миф о том, что он выиграл Кубок мира в одиночку. Ни один игрок не может этого сделать. Звезда может сиять только тогда, когда коллективный баланс команды довольно высок, а Аргентина сейчас рушится под руководством Хорхе Сампаоли.

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