Владимир Путин подписал указ о назначении глав Управлений Кремля

22.06.2018 14:51



Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым почти все руководители Управлений Кремля остались на своих местах, пишет РИА Новости. Так, Александр Харичев сменил Михаила Брюханова на посту начальника Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета. Также не известен руководитель Управления по обеспечению конституционных прав граждан, главой которого был Дмитрий Жуйков. Упоминания об этом Управлении в указе нет.