Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

22.06.2018 13:36



В День памяти и скорби глава РФ Владимир Путин стал участником церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, которая находится в российской столице (Александровский сад), передает РИА Новости. Кроме президента участниками церемонии стали глава кабмина Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также другие представители президентской администрации, правительства, ВС РФ и так далее.