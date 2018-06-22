Бывшего замглавы Спецстроя Александра Мордовца обвиняют во взятке и коррупции

22.06.2018 12:52



Экс-замглавы «Спецстроя России» Александра Мордовца, который обвиняется в коррупции, инкриминируется взятка, размер которой составляет 33 миллионов рублей, сообщает РИА Новости из зала заседаний Московского городского суда. В ходе судебного разбирательства прокурор заявил: «Как известно, Мордовец получил взятку в размере 33 миллионов рублей».

Как сообщает корреспондент, сегодня в суде рассматривается жалоба на арест Мордовца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный».