Представители российских партий заявили, что санкции Киева против них – это нелепость и маразм

22.06.2018 11:50



Представители российских партий, против которых Украина ввела санкции, прокомментировали действия Киева, передает РИА Новости. Так, член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк заявил, что таким образом украинская сторона пытается привлечь внимание Запада, а сами санкции он назвал «странными и нелепыми». Он также отметил, что они никак не повлияют на деятельность партии.

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие партии. В частности, вице-спикер ГД и член ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что действия, которые предпринимает Киев – это «маразм, чушь и бред».