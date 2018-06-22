Луганский трибунал признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях

22.06.2018 10:56



В Луганске во время заседания «Украинского народного трибунала» Петр Порошенко был признан виновным в совершении военных преступлений на территории Донбасса, сообщает РИА Новости. Президент Украины был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

Отмечается, что в действующем законе Украины нет понятия «народного трибунала». Тем не менее, как заявили судьи, материалы планируется передать в Верховный суд Украины. После того, как к власти придут те, кто будет выполнять Минские соглашения, в отношении Порошенко будет вынесен официальный приговор.