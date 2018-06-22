Петра Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах

22.06.2018 09:24



Полиция Британских Виргинских островов приступила к расследованию о возможном отмывании средств, к которому причастны украинский президент Петр Порошенко и мэр Одессы Геннадий Труханов. Как передает РИА Новости со ссылкой на издание «Громадське», информация об этом поступила от журналистки Анны Бабинец. Она уточнила, что, несмотря на то, что в этом деле замешаны украинские политики, расследование ведется за границей.