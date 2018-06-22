В Японском море прошли учения на корабле ТФО России «Адмирал Пантелеев»

22.06.2018 07:18



В Японском море экипаж корабля ТФО России «Адмирал Пантелеев» провел совместные учения с двумя корабельными противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ, которые во время тренировок перебазировали с базы морской авиации Тихоокеанского флота Николаевка на большой противолодочный корабль. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по флоту Николай Воскресенский, передает РИА «Новости».