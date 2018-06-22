Премьер-министр Алжира призвал главу страны выставить свою кандидатуру в президенты на пятый срок

22.06.2018 06:19



Глава правительства Алжира, премьер-министр Ахмед Уяхья, выступая на встрече руководства возглавляемой им партии «Национальное демократическое объединение», заявил, что обратился с просьбой к президенту страны, 81-летнему Абдельазизу Бутефлику, в 2019 году баллотироваться на пятый срок на выборах президента Алжира. Такую информацию сообщает местное агентство APS, передает РИА «Новости».