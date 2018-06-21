В Ульяновске ветеринары впервые пересадят почку собаке

21.06.2018 23:59



Фото: provsehsobak.ru

В Ульяновске ветеринары собираются впервые в своей практике пересадить почку собаке. Операция запланирована на начало следующего месяца. На операционном столе окажется 10-месячный метис овчарки по кличке Малыш, который страдает почечной недостаточностью. Щенку уже нашли донора, передает РЕН ТВ.

Планируется, что подобный метод трансплантации органа животным в будущем войдет в обиход ульяновских ветеринаров.